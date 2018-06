Alcymar Monteiro abre hoje o São João de São José em Feira de Santana

O Arraiá de Feira começa nesta quinta-feira, 21, com o São João de São José, em Maria Quitéria.

Na localidade serão três dias de muito arrasta-pé, quadrilhas juninas, fogueiras, bandeirolas, comidas e bebidas típicas. E é claro: muita animação pra esquentar o frio.

Na noite de abertura, logo após a coroação da rainha Laiane dos Santos, 17, o ronco da sanfona será comandado pelo cantor Alcymar Monteiro, principal atração da noite, mais Márcio Alves, que abrirá a festa, Jorge de Altino, Filipe Aladin e a banda Caviar com Rapadura.

Na sexta-feira, 22, o fole ficará por conta de Forró Adelino Alves, J. Sobrinho, Caracu com Ovo, Pablo e Adriano Reis. Já no sábado, 23, a festa será animada por Welder Bastos, Neném do Acordeon, Arreio de Ouro, Kamila e Thalita, e Pegada das Antigas.

Nesse mesmo dia haverá show também no distrito de Tiquaruçu. O forró será comandado por Rafa Falcão, Mel Oliveira, Xote Garoto e Bete Dias. No domingo, 24, a noite será esquentada por Roquinho do Forró, Cangaia de Jegue, Forrozeiros do Norte, Wotimar e Jeovane.

O São Pedro será festejado nos distritos de Humildes, entre os dias 29 de junho a 1º de julho, Jaíba e Bonfim de Feira, nos dias 30 e 1º. Entre as atrações desses três dias de festa Dorgival Dantas, Adelmário Coelho, Chambinho do Acordeon, Os Clones e Timbaúba.

A programação completa do São João e do São Pedro está disponível no site da Prefeitura de Feira de Santana (http://www.feiradesantana.ba. gov.br/secom/arraia.asp)