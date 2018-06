‘Deixem o menino Ney fazer o que ele mais sabe…’, por Antônio Rosevaldo

Hoje me peguei lendo críticas sobre Neymar Jr. Mascarado, moleque, falsiane e outros adjetivos horríveis.

Lembrei de 1994 como Romário era xingado de tudo isso. Ah esqueci, era o marrento. Zico era o cara que só jogava em time. Pelé era cego, Ronaldo, bichado.

Sempre foi assim, jogamos uma pressão da porra nos nossos ídolos, alguém lembra que Ayrton Senna era gay

Sempre algo a esculaxar nossos ídolos.

Esta semana José Aldo postou que sofre toda vez que um atleta de MMA nacional perde um título, pois algumas pessoas vao nas redes sociais xingar. Alguém pensa que é fácil carregar o estigma de ser ídolo no Brasil?

Voltando a Neymar, o cara fez um esforço tremendo para curar uma lesão, treinou com afinco e após três meses parado, volta aos poucos e querem alto nível. Querem que ele dê coletiva de imprensa, alguém viu Messi, Cristiano Ronaldo dar coletiva?

Isso ali é copa do mundo mano, tiro curto, pressão o tempo inteiro, custa a gente colaborar um pouco e criticar menos?Se perder a copa, o pau vai quebrar nele, se ganhar vão idolatrar.

Eu sigo o Neymar no Instagram e após o jogo com a Suíça ele postou um vídeo do tornozelo, inchado e muito inchado. Logo o vídeo foi excluído. Ah mas ele salta muito, cai muito. Alguém já viu como vem os adversários? Vem pra quebrar mano. Ah mas o Cristiano não apanha. Você já viu a compleição física do portuga? E o Messi? O Messi andou tomando umas porradas e nunca mais fez aquelas jogadas de entrar driblando a defesa adversária.

Falar em Messi, no jogo contra a Croácia ele deu um tapa num croata,ah se fosse o Neymar. Ah mas o Neymar xinga. Parceiro você já jogou futebol profissional? Já ficou próximo aos jogadores? Os caras xingam o tempo inteiro, imagina em outro idioma. Você sabe o que os caras falam para alguém que vai lhe driblar? Pelé na copa de 70 quebrou o nariz de um uruguaio. Cotovelada mano, foi brutal, a cena está lá no YouTube.

Os caras cansam de apanhar, alguém lembra da cabeçada de Zidane ? Os caras xingam e ofendem. Um momento a pressão explode e no caso de um brasileiro então mais fácil explodir.

Deixem o menino Ney fazer o que ele mais sabe, jogar e muito. Senão ele vai fazer o que não sabe, merda.

Antonio Rosevaldo é economista e professor universitário em Feira de Santana