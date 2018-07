O jardim está bonito mas as plantas prejudicam a visão da escultura-silhueta de Maria Quitéria, a homenageada nessa praça que fica no cruzamento das avenidas Getulio Vargas e da que tem o nome da heroína do ‘2 de Julho’ da Bahia.

Encobrir com plantas monumentos e obras de arte públicos é um erro crasso de paisagismo mas perfeitamente corrigível se a Prefeitura de Feira de Santana for sensível….