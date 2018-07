Prefeitura de Feira vai monitorar a água de nove ‘nascentes’ na cidade

Nove ‘nascentes’ ou ‘olhos d’água’ existentes no perímetro urbano de Feira de Santana serão monitorados a partir desta terça-feira, 10 pela Secretaria de Meio Ambiente do município.

Essas nascentes continuam com intensa vazão de água que é amplamente utilizadas pelas comunidades.

Essa ação faz parte do projeto ‘Nascentes Vivas’ implantado pela Prefeitura há cinco anos.

As escolhidas pela Prefeitura, que vai realizar o trabalho em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo, são:

Fonte dos Milagres, na Gabriela;

do Pires, na avenida Ayrton Senna(foto);

da Balança, Parque Getúlio Vargas;

da Rocinha;

da Rua, no São João do Cazumbá;

da Lili e do Filipe, Queimadinha,

e

as nascentes da Lagoa do Geladinho, no Parque Erivaldo Cerqueira, e do Pau Seco, no distrito de Humildes.

foto de Reginaldo Tracajá