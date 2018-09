Museu de Arte Contemporânea de Feira recebe lançamento de livros de renomados artistas baianos

Os haicais de “Sofá de veludo” de Johny Guimarães, os “Canudos e favelas” de Zé Andrade e os poemas em “Iderval Miranda, ponto” de Roberval Pereyer, vão se encontrar no Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira-MAC, na próxima terça-feira, 21 às 19:30h.

Johny Guimarães reúne em “Sofá de Veludo” haicais inéditos e uma seleta das mais diversas formas haicaísticas, como o tradicional, o satírico e o erótico que o poeta publicou aos longos dos anos.

O artista plástico Zé Andrade, traz em seu fotolivro “Canudos e Favelas”, um registro sobre a exposição que fez, em 2017, na cidade de Itapicuru na Bahia (local onde começou a tragédia de Antônio Conselheiro) ano em que a Guerra de Canudos completou 120 anos. Lá ele convidou pessoas a pegar o barro e contar suas histórias em forma de esculturas, e que os mesmo fossem sujeito dos fatos. Esse era um desejo antigo do artista.

Já Roberval Pereyer traz a biografia do poeta feirense Iderval Miranda, que para ele “é um poeta conciso”. “Seus poemas são breves, muitas vezes esquivos, como ele próprio. Neste sentido, a biografia do autor contribui para a compreensão da obra. E a esquiva a que nos referimos no âmbito da obra e do cidadão Iderval, traduz-se ainda em certo pessimismo e desconfiança em relação aos seres humanos”, explica Roberval.

fonte: Ascom/Fundação