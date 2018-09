Condomínio de luxo da avenida Nóide Cerqueira em Feira quer expulsar as olarias da Lagoa Salgada

Quando o Condomínio X foi construído a avenida Nóide Cerqueira em Feira de Santana era apenas uma ideia que poucos sabiam ou acreditavam nas possibilidades dela se concretizar.

As olarias da Lagoa Salgada, que ficam aos fundos desse condomínio, já estavam lá há muitos anos. A atividade de olaria é uma das mais antigas do mundo.

Antes da avenida ser aberta, aqui no Blog da Feira, com ajuda de Orisa Gomes principalmente, nos voltamos para o traçado da Nóide e, naturalmente, para a Lagoa Salgada.

Em 2014, as obras já em andamento, previ essa pressão que o Condomínio X faz agora para expulsar essas pequenas e artesanais olarias:

Temo muito pelas olarias que talvez sejam as primeiras a sairem, ‘expulsas’ pelo ‘progresso’…elas estão exatamente no fundo de um grande condomínio pela porta do qual passa a avenida. Não vai custar, e elas se tornarão ‘incômodas’ aos ricos moradores.

(confira clique aqui)

Acertei. Os moradores do Condomínio X movem uma ação travestida de defesa ambiental da Lagoa onde não esconde o objetivo mais concreto: retirar as olarias e, claro, por consequência deixar uma saída do Condomínio para a Lagoa.

É por essa e por outras que lá no mercado de arte o poeta diz alvoroçado:

‘Na Feira só tem sabido‘.