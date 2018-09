Coleção de Diógenes agora é o ‘Memorial Nelson Gonçalves’ no Maestro Miro

A coleção de discos e cds do cantor Nelson Gonçalves organizada durante mais de 60 anos pelo ex-cobrador das mensalidades do Clube de Campo Cajueiro de Feira de Santana, Diógenes Carvalho, 82 anos, transformou-se no ‘Memorial Nelson Gonçalves’ instalado no Centro Cultural Maestro Miro.

O acervo de Diógenes estava em uma sala no Edificio Mandacaru. Em 2015, o jornalista Edson Borges, atual secretário de Cultura do Município, fez um detalhado documentário audio visual sobre a coleção, intitulado ‘Fã número 1’, e chamou atenção para a preciosidade ali ‘escondida’.

No ano passado o acervo foi doado plr Diógenes ao Município e nesta sexta-feira, 31, o Memorial será inaugurado pela Fundação Municipal Egberto Costa com a presença dele e convidados.