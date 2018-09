Nelsinho da Kamy’s, candidato a deputado, rompe com José Ronaldo: ‘ele é arrogante”

O empresário Nelson Roberto, o ‘Rei Nelsinho’, candidato a deputado federal, rompeu com o ex-prefeito de Feira e candidato a governador, José Ronaldo, atravé de um vídeo em que chama Ronaldo, entre outras coisas, de ‘arrogante’.

O Rei Nelsinho ou Nelsinho da Kamy’s foi aliado de Ronaldo, segundo ele, durante 25 anos.

No vídeo, que viralizou na cidade, o empresário conta sua ‘epopéia’ para ser recebido pelo candidato e a ‘humilhação’ que sofreu em Santo Estêvão quando foi ao encontro de Ronaldo que estava em campanha naquela cidade.

Nelsinho pede aos baianos, no vídeo, que não votem em Ronaldo. ‘Ele é uma pessoa ruim, é mais ruim do que o ruim”. E anunciou que apoia agora o candidato João Henrique, filho do ex-governador João Durval.

Nelsinho é uma figura ‘folclórica’ e ‘caricata’ mas durante o tempo em que obteve sucesso nos negócios e era o maior anunciante publicitário da cidade vivia sendo elogiado pela imprensa radiofônica e fazendo fotos com autoridades da justiça e da política.

Na foto,Nelsinho de camisa listrada abraçado a José Ronaldo.