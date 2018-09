Folha do Norte, jornal de Feira de Santana comemora 109 anos em circulação

Uma edição especial marca os 109 anos do jornal Folha do Norte, um dos impressos mais antigos em circulação no país, com sede em Feira de Santana.

O primeiro número do jornal surgiu em 17 de setembro de 1909. Naquela época, circulava nesta cidade, o jornal “O Município.

O jornal nasceu político e conservador. Na sua primeira edição, a Folha do Norte filiou-se à corrente que apoiava as candidaturas do marechal Hermes da Fonseca, para a Presidência e de Wenceslau Braz para a vice-presidência da República, contra os civilistas liderados pelo baiano Rui Barbosa como candidato.

Fundado como semanário, atualmente o Folha do Norte tem circulação irregular. Há mais de 20 anos é editado pelo jornalista Zadir Marques Porto, tendo Gilberto Navarro na administração e Carlos Melo no setor gráfico.