Colbert defende redução de velocidade de motos no trânsito de Feira de Santana

O prefeito Colbert Martins defendeu pelo menos duas medidas que devem ser aplicadas no trânsito de Feira de Santana brevemente: reduzir a velocidade das motocicletas e aumentar o tempo das sinaleiras para a travessia dos pedestres.

O prefeito abordou esses dois aspectos ao falar na abertura da Semana do Trânsito, ontem, no estacionamento defronte ao Paço Maria Quitéria.

O prefeito comentou sobre os abusos de velocidade que provocam acidentes e sobre o crescimento da população idosa que precisa de mais tempo em travessias nas faixas de pedestres.

Depois da abertura da Semana e após inaugurar uma base do SAMU instalada no pátio da Prefeitura de Feira de Santana, Colbert foi reinaugurar o prédio da ‘Defesa do Consumidor’.