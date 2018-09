Feira do Livro de Feira de Santana retorna ao local de origem: praça Padre Ovídio

A 11ª Feira do Livro de Feira de Santana, agora com uma marca adulta e definitiva – FLIFS – volta ao lugar onde aconteceu a primeira feira, a praça Padre Ovídio, ao lado da Catedral de Santana, no centro da cidade.

A Flifs começa no próximo dia 25 e vai até o último dia do mês de setembro. No ano passado o evento captou um público estimado em torno de 70 mil pessoas.

A programação abrange atividades como contações de histórias, mesas-redondas, conversas com escritores, lançamento de livros, shows musicais, além da Praça do Cordel, para apresentação dos artistas populares.

Seis personalidades serão homenageados e darão nome aos espaços da Flifs 2018: Ana Angélica Vergne (Arena), José Carlos Barreto (Praça do Cordel), Washington Moura (Palco), Lélia Fernandes (Alameda Literária), Monsenhor Galvão (Alameda Literária), Luís Pimentel (Auditório).

A Flifs é uma iniciativa da UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana) e conta com a parceria da Prefeitura Municipal, da Fundação Egberto Costa, do Governo do Estado da Bahia, da Arquidiocese de Feira de Santana e do Serviço Social do Comércio (Sesc).