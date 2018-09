Academia de Letras sugere ao futuro governador a criação de um biblioteca digital de autores da Bahia

PARTICIPAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO DA CULTURA

a) Investir pelo menos 5% do orçamento do Estado em cultura; b) Fortalecer o Fundo de Cultura do Estado, articulando diversas esferas públicas e privadas, com participação da sociedade nas decisões de seus investimentos; c) Consolidar o funcionamento do Conselho de Cultura da Bahia com maior participação das associações culturais e universidades públicas do Estado; d) Elaborar, de forma participativa e propositiva, o Plano de Cultura articulado com os demais planos territoriais e setoriais de desenvolvimento do Estado; e) Garantir a continuidade administrativa dos Planos de Cultura; f) Rever os critérios de apoio financeiro às associações culturais da sociedade baiana, buscando um melhor equilíbrio entre as mesmas; g) Criar um Centro de Referência da Cultura Baiana para documentar, analisar, preservar e divulgar a cultura material e imaterial da Bahia: arte, artesanato, literatura, teatro, dança de roda, capoeira, cinema, música, culinária etc.

LEITURA E LITERATURA

a) Dotar todos os municípios baianos de bibliotecas e recuperar as existentes, em especial a Biblioteca do Estado, no Barris; b) Criar uma biblioteca digital dos autores baianos, do passado e do presente, como apoio ao ensino fundamental e secundário; c) Incluir autores baianos nos livros-textos adotados nas escolas públicas do Estado; d) Recuperar os arquivos baianos, especialmente os do Estado da Bahia, de Cachoeira e de Rio de Contas e dotar dos meios para seu pleno funcionamento; e) Financiar a publicação de livros de caráter pedagógico e cultural por instituições públicas e privadas com conselhos editoriais; f) Reabertura da livraria dedicada à divulgação do livro baiano.

PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL

a) Adotar políticas culturais e ambientais que valorizem as dimensões material e imaterial do nosso patrimônio como parte do programa de desenvolvimento socioeconômico do Estado; b) Dotar recursos para a recuperação dos parques e sítios arqueológicos, históricos, culturais e naturais do Estado, em especial a requalificação dos centros antigos de nossas cidades; c) Instalar sistema de detecção e combate ao fogo adequado a seus acervos em todos os museus, arquivos e bibliotecas do Estado; d) Preservar territórios tradicionais da cultura dos povos historicamente marginalizados.

FORMAÇÃO, CRIAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

a) Implantar escolas-parques de educação integral, na capital e no interior, como as idealizadas por Anísio Teixeira, visando a iniciação artística de jovens baianos; b) Criar prêmios literários e bolsas para a realização de estudos sobre temas de interesse baiano; c) Instalar um laboratório de criação de vídeos e games para jovens baianos; d) Realizar concursos para residências artísticas anuais na Bahia; e) Criar e divulgar um calendário artístico-cultural baiano com as festas populares e a realização de festivais, salões de arte, espetáculos teatrais e musicais, na capital e no interior.“