‘Uma noite sob o sertão de Juraci Dórea’, por Jozailto Lima (de Aracaju)

“Meu caro Jânio Rego, creio que seja motivo de grande alegria para qualquer pessoa que goste de artes plásticas ter em casa uma obra deste grande pintor brasileiro que é o feirense Juraci Dórea.

E desde o começo deste ano nós temos aqui em casa, em Aracaju, um belo painel de autoria dele, com aquele mítico sertão dele que habita em nós, pintado sob encomenda e que enche de boa sensação cultural a nossa casa, que se fez mais ancha sob o universo de seres fantásticos que saltam do desenho, do traço e da inexorável tinta deste camarada.

Aliás, no mesmo dia em que recebemos o quadro em sua casa, aí em Feira, fizemos “a primeira aquisição comercial” de um também do já pintor João Oliveira, de sete anos, o filhote dele e de Selma – que hoje ilumina nossa sala como se Miró tivesse baixado por aqui com seus traços infantis.

No último sábado, 22, tivemos a imensa alegria de receber os três aqui em nossa casa para uma mão completa, e não apenas um dedo, de prosa. Os três aprovaram o destino das duas obras – o modo como eu e Dora as emolduramos e os destinos que lhes demos entre alguns outros pintores sergipanos e umas cabaçadas de Joaquim Franco, o meu conterrâneo de Várzea do Poço.

Foi uma noite pra lá de agradável, com muita conversa sobre a vida, a Bahia, Feira, os amigos – você passou pela peneira -, arte, pintura, literatura, música – de Elomar, a Pita, Fábio Paes, passando por Fernando Lona – política, desenvolvimento urbano e, em síntese, o luxuoso fato de estarmos vivos e seguindo eretos sob o sol.

De tudo, sobrou algo que nós todos estamos ungidos de saber: a certeza de que Juraci Dórea continua grande, mas, humilde como sempre foi, não faz desta grandeza a menor pompa. E isso é uma forma soberana de viver e de ser artista pleno.

Abraço, Jozailto Lima, poeta, jornalista e um quase feirense muito esquisito.”