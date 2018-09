José Ronaldo faz campanha pra Bolsonaro e esquece Alckmin na Bahia

O ex-prefeito de Feira e candidato ao governo da Bahia, José Ronaldo (DEM) se aproxima cada dia mais do candidato a presidente Jair Bolsonaro.

Nesta semana se intensificaram as postagens nas redes sociais revelando essa tendência, principalmente depois da divulgação de pesquisa Ibope onde Ronaldo aparece com apenas 7% da preferência do eleitorado baiano.

Em um vídeo durante um ‘comício’ com cerca de 100 pessoas, Ronaldo, do palanque, fez uma ‘enquete’ com o público pedindo que levantassem o braço, após ele dizer o nome do candidato, pra sinalizar em quem votariam.

No nome de Bolsonaro o ex-prefeito empostou a voz e gritou alto: foi o maior numero de braços levantados.

Já o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin está praticamento esquecido entre os ‘ronaldistas’.

Em grupos de zap a foto acima é constantemente postada inclusive por membros do governo municipal de Feira.