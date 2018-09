Cultura islamita é divulgada em stand na Feira do Livro de Feira de Santana

Um stand na Feira do Livro divulga a cultura islâmica com livros e folders, alguns distribuídos gratuitamente. O visitante é recebido pelo xeique Abdul Ahmad e sua esposa, coordenador do Centro de Cultura Islâmica da Bahia.

Entre as publicações estão um guia de bolso com um resumo da vida e do pensamento de “Muhammad, O profeta do Islam” e um livro de um católico com o título de “Meu grande amor por Jesus me conduziu ao Islã”.

Os muçulmanos tiram fotos e são afáveis em responder as perguntas que lhes fazem. O stand é dos mais visitados da feira.