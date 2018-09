Nesta sexta-feira tem a banda Camutiê: shows encerram programação diária na Feira do Livro

A Feira do Livro de Feira de Santana (Flifs) acontece até o próximo domingo (30), na Praça Padre Ovídio.

Durante o dia a programação inclui palestras, apresentações culturais, oficinas, contação de histórias, rodas de conversas e atividades lúdicas. À noite as atividades da Flifs são encerradas com shows musicais.

A banda Camutiê, que tem se destacado no cenário do samba feirense, promete levar ainda mais energia e irreverência à Feira do Livro, nesta sexta-feira (28), às 19 horas.

Amanhã (29), às 20h, com o show “Gal em mim”, a cantora Kareen Mendes vai homenagear a artista Gal Costa, na programação da Flifs.

No domingo (30), último dia do evento, após a cerimônia de encerramento, prevista para as 16h, Marcionílio Prado subirá ao palco ao lado da cantora Carla Visi para encerrar a 11ª edição da Flifs.

Vale lembrar que na terça-feira a artista Margareth Menezes participou da Feira do Livro e na quarta-feira (26) o público acompanhou a apresentação de Joatan Nascimento – Quarteto.

A Flifs é um evento gratuito, promovido pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), em parceria com a Prefeitura Municipal, o Estado da Bahia, a Arquidiocese de Feira de Santana e o Serviço Social do Comércio (Sesc).

Na foto acima, a cantora Geruza Guedes se apresentando no palco principal.