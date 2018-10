O candidato ao Senado pelo PSOL da Bahia, Fábio Nogueira, está hoje em Feira de Santana com uma agenda conjunta com o candidato do PSOL a deputado estadual, Jhonatas Monteiro.

Jhonatas (O Rasta), é um dos candidatos do partido com mais chances de ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Na agenda está uma caminhada com distribuição de propostas do partido à tarde no centro comercial da cidade.