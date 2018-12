Colbert diz no programa Silvério Silva que não vai sair do MDB para o partido de Bolsonaro

O prefeito Colbert Martins Filho, disse neste domingo no programa Silvério Silva Show (Sociedade FM) que não pretende sair do MDB após a posse do presidente Bolsonaro em janeiro.

O prefeito de Feira de Santana descartou as opções partidárias colocadas pelo radialista como alternativas para eventual mudança: PSL, Psdb ou DEM.

Em mais de uma hora de entrevista o Prefeito só falou uma vez no nome do ex-prefeito José Ronaldo a quem sucedeu como vice que era, na Prefeitura municipal: quando foi provocado por um ouvinte a ‘dar notícias’ sobre Ronaldo, se vai bem de saúde e se tem conversado com ele.

Rapidamente e sem entrar em detalhes, Colbert disse que a saúde do ex está muito boa e que tem conversado com ele.