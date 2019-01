Matrícula na rede municipal para novos alunos começa amanhã (21)

As matrículas para alunos novos à rede municipal serão abertas na próxima segunda-feira, 21, e encerradas na sexta-feira, 25. Neste ano, o município está ofertando 50 mil vagas nas suas 217 unidades, divididas em todas as séries. Até o final da tarde desta sexta-feira, 18, se matriculou quem previamente se cadastrou no Sistema Integrado de Educação.

Considera-se nova matrícula o ingresso ou regresso de estudante à Rede Pública Municipal de Ensino, em qualquer etapa, ano ou estágio da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

Estas matrículas deverão ser efetuadas na unidade escolar onde o aluno pretende estudar. No ato da nova matrícula, os estudantes maiores de 18 anos, pais ou responsáveis deverão apresentar o Histórico Escolar (original), cópia da Certidão de Registro Civil ou da Cédula de Identidade, com o respectivo original, para fins de conferência e uma fotografia 3×4 recente.

Para o estudante beneficiário do Programa Bolsa Família: cópia do cartão em nome do pai, mãe ou responsável legal, com o respectivo original e para os estudantes da educação infantil, cópia do Cartão de Vacinação atualizado, com o respectivo original e cópia do comprovante de residência atualizado, com o respectivo original.

Estudantes com idade superior a 15 anos deverão ser matriculados na EJA (Educação de Jovens e Adultos), exceto os das unidades escolares localizadas na zona rural e que não ofereçam EJA e os que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e/ou altas habilidades/superdotação. Os menores de 15 anos não poderão ser matriculados em curso de EJA.

Maiores informações na Portaria Nº 42/2018 publicada na edição do dia 1º de dezembro do Diário Oficial.