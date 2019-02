Zé Neto está forte em Brasília e ganha a vice-liderança do PT na Câmara dos Deputados

O primeiro mandato de deputado federal de Zé Neto começa com ‘o pé direito’.

O ex-lider dos governos petistas na Bahia ganhou a vice-liderança do partido na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Na tarde de ontem o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), líder da bancada, fez o anúncio.

Para a escolha de Zé Neto, contou sua experiência de quatro mandatos de deputado estadual na Assembleia Legislativa da Bahia, onde foi, em seu primeiro mandato, enquanto oposição, presidente da Comissão de Meio Ambiente; no segundo, 1º Mandato do Governador Jaques Wagner, presidente da Comissão de Constituição e Justiça; no seu terceiro Mandato, Líder do 2º Governo de Jaques Wagner; e no seu último Mandato, Líder do 1º Governo de Rui Costa.

“Essa junção de importantes experiências, lhe trouxe bagagem e maturidade para, nesse momento de grandes desafios em Brasília, dar sua contribuição, na Câmara Federal, como vice-líder do PT”, disse Pimenta.