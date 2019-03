PSOL mostra a cara dos vereadores de Feira que não querem fiscalizar a fraude na saúde municipal

Autor da iniciativa de pedir uma CPI para o desvio de dinheiro da saúde pública de Feira de Santana ( em seguida adotada pelo vereador Roberto Tourinho (PV),) o PSOL de Feira divulga e disteibui um cartaz com os rostos dos vereadores que se negaram a assinar o pedido de CPI.

O escândalo na saúde de Feira de Santana é algo inédito na história de corrupção no município. Mais de uma dezena de pessoas foram presas após a denúncia do Ministério Pública acatada pela Justiça.

Os desvios ocorreram nos governos do ex-prefeito José Ronaldo candidato do DEM ao governo do estado ano passado.

A atual secretária de Saúde, Denise Mascarenhas, está envolvida.