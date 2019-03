CNBB quer estimular a igreja católica à participação em políticas públicas ‘para o bem comum’

Com a Campanha da Fraternidade deste ano a Confederação dos Bispos do Brasil (CNBB) quer estimular os católicos, inclusive o clero, à “participação em Políticas Públicas para fortalecer a cidadania e o bem comum” no Brasil.

Por isso o tema e o lema escolhidos foram: “Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema “Serás libertado pelo direito e pela Justiça”.

Em Feira de Santana a Arquidiocese de Feira de Santana divulga em seu site um ‘Estudo sobre a Campanha da Fraternidade’ no próximo dia 23 considerado o ‘Dia da Água’, uma das bandeiras de políticas públicas empunhadas pela igreja católica em Feira.