‘Sim para o amor’, evento para noivas acontece dia 10 em Feira de Santana

Mais uma edição da maior exposição de produtos e serviços para casamentos vai acontecer no dia 10 de abril em Feira de Santana: o “Encontro de Noivas Sim para o Amor”.

O local escolhido este ano foi o Campestre Sítio de Eventos, que vai sediar, a partir das 16 horas, uma exposição com stands de diversos fornecedores, dentre eles aqueles responsáveis pelo bolo, fotos, flores, penteado, vestido, maquiagem e música, ou seja, orçamentos especiais e degustações de tudo que se faz necessário em um casamento.

Os maiores e melhores fornecedores de Feira de Santana e região pretendem oferecer, neste dia, condições e preços especiais para as noivas que vão participar do evento. Assim, elas poderão realizar o tão sonhado casamento.

Mas, para participar do evento, cuja entrada é gratuita, as noivas precisam se inscrever através do site

www.simparaoamor.com.br

De acordo com Vera Freire, proprietária de uma das lojas que realizará exposição no evento, a primeira edição deu tão certo que organizaram este ano novamente. “Creio que, para as noivas, este evento tem significativa importância, já que ajuda as participantes a organizarem a festa do tão sonhado “sim”.

Idealizamos este evento porque vemos, no dia a dia, as curiosidades que as noivas têm ao longo da organização do casamento. Então pensamos: por que não facilitar isso em um só dia, reunindo todos os profissionais que são necessários neste caminho para o altar?”, declara.

O evento contará com desfiles, sorteio de brindes, coffee break, buffet de degustação, música ao vivo e diversos stands para as exposições dos produtos.

O Campestre Sítio de Eventos está situado na Rua Rubens Francisco Dias, 2101, bairro Campo Limpo. Mais informações através do telefone (75) 99963-7101.