Morreu em Macajuba (BA) o jornalista Everildo Pedreira

[29/3 15:37] Everaldo Goes: Faleceu hoje, vítima de infarto, o Jornalista, Everildo Pedreira, (foto), em sua cidade natal, Macajuba, ( na Chapada Diamantina), onde residia, e atuava. Tendo criado naquela cidade, um importante Jornal, de circulação em toda Região da Chapada .. Em Feira de Santana, Everildo fez parte da imprensa, falada e escrita, da cidade, sendo muito querido e respeitado, nos meios jornalísticos da Bahia! Seu corpo está sendo velado na Câmara Municipal de Macajuba. O sepultamento do corpo do jornalista, será no cemitério local. A cidade de Macajuba parou, para prestar as últimas homenagens ao querido profissional da imprensa baiana

[29/3 16:38] Wilson Mário: Everildo Pedreira foi repórter do jornal Situação aqui em Feira de Santana. Iniciou assim a sua atividade jornalística aqui na terra de Lucas da Feira e Maria Quitéria. O Situação circulou na cidade entre os anos 65 e 70. Theomar Soledade, diretor do Colégio Helios, dirigiu o veículo de comunicação. Na redação também atuaram Egberto Costa e José Carlos Teixeira.

O jornal situação tinha posição contra o golpe de 1964. Este fato levou a que os exemplares do jornal desaparecessem do acervo da Biblioteca Municipal Arnold Silva.

A direita política de Feira de Santana nunca aceitou e não aceita contestação.