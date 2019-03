Maryzélia faz show hoje em Feira de Santana no encerramento do 16º Festival Vozes da Terra

O mesmo show aconteceu no Rio de Janeiro na Fundição Progresso, em 21 de Março, quando a sambista cantou com Lulu Santos, Jorge Aragão e Maria Rita.

A apresentação acontece neste sábado, 30, no Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU/Cidade Nova a partir das 20 horas.

A cantora vem de uma maratona de shows. Um destes aconteceu no domingo, 24 de março, no Bar do Zeca Pagodinho no Rio de Janeiro, um dos points do samba no Brasil. Na quarta-feira (27), Maryzélia esteve em São Paulo no lançamento do “Som de Madureira”, de Pretinho de Serrinha, que aconteceu na Casa Natura com convidados como Maria Rita e Baco Exu do Blues.

“São momentos muito especiais, a cada evento o público vem conhecendo meu trabalho e aprovando”, diz Maryzélia.

Morando atualmente no Rio de Janeiro, Maryzélia é a única baiana no time de artistas que integram o Projeto Criolice, considerado a maior roda de samba do estado carioca.