Micareta de Feira: projeto Pérola Negra com inscrições abertas até o dia 11

O prazo de credenciamento para o Projeto Pérola Negra, que se encerraria no dia 30 de março, foi prorrogado até o dia 11 de abril, pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

O projeto é semlhante ao ‘Ouro Negro’ do Governo do Estado que contempla também a Micareta, e objetiva apoiar financeiramente entidades de matrizes africanas que desejam desfilar durante a Micareta, que acontece de 25 a 28 deste mês, desde atendam o que determina a legislação.

Poderão se credenciar entidades civis sem fins lucrativos, com manifestações da cultura de matriz africana, nas categorias afro, afoxé, bloco de samba e reggae, escola de samba e blocos de capoeira, para a prestação de serviços de bens imateriais, que se efetivará com o desfile durante a Micareta.

Para a habilitação dos interessados, além do Requerimento de Credenciamento (disponível no site www.feiradesantana.ba.gov.br), devidamente preenchido e assinado, serão exigidos os documentos elencados no mesmo sítio.

O local para entrega da documentação, exclusivamente presencial é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, à rua Estados Unidos, 37, Kalilândia. Telefones: (75) 3623-8500 e o 3623-7634.