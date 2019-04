Tribunal de Justiça investiga vida pregressa de candidatos a juiz substituto na Bahia

Dos 440 convocados para a segunda etapa do Concurso Público 2018 para Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça da Bahia 25 não compareceram para fazer as provas.

Os candidatos aprovados nessa segunda etapa serão convocados para a realização da terceira etapa, com caráter eliminatório, composta por três fases (I, II, III).

Na fase I, os candidatos serão submetidos a sindicância da vida pregressa e investigação social, de responsabilidade do TJBA; na fase II, exames de sanidade física e mental, de responsabilidade do Cebraspe; e na fase III, exame psicotécnico, de responsabilidade do Cebraspe.

fonte: TJBA