Tribunal de Justiça faz mutirão nas Varas de Família em Feira de Santana a partir de segunda-feira

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia realiza o Mutirão de Interdição para a realização de perícias em processos que tramitam na 1ª, 2ª e 3ª Varas de Família da Comarca de Feira de Santana.

O mutirão começa segunda-feira (8) e vai até o dia 12 de abril. Nesse período, haverá suspensão do expediente forense e da fluência dos prazos processuais das unidades mencionadas, conforme previsto no Decreto Judiciário nº 99, de 08 de março de 2019.

O evento ocorre no Fórum Filinto Bastos, na Rua Cel. Álvaro Simões, s/n, no Centro de Feira de Santana, das 8h às 18h.

Com o intuito de efetuar maior celeridade ao andamento processual, estima-se que, ao todo, serão realizadas cerca de 380 perícias pelos quatro peritos designados para atuar em auxílio aos magistrados das unidades judiciais envolvidas.

Os peritos avaliarão a capacidade dos interditandos para prática dos atos da vida civil, de acordo com o art. 753 do Código de Processo Civil.

A iniciativa conta com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Bahia, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado da Bahia.