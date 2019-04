Celiah Zaiin recebe comenda ‘Maria Quitéria’ do município de Salvador

Artista, comendadora, intérprete de hinos, graduada em Música pela UFBA, Celiah Zaiin recebe amanhã (9), às 9 horas,a Comenda Maria Quitéria na Câmara Municipal de Salvador.

Moradora em Feira de Santana, onde nasceu Maria Quitéria, Zaiin se projetou no meio artístico do estado vestindo-se como a heroína do 2 de Julho e atuando em eventos e solenidades oficiais da cidade, em escolas e feiras culturais.

Além de se produzir como a jovem de São Jose das Itapororocas que fugiu para a guerra de libertação da Bahia, Célia também é uma intérprete do Hino a Feira, o que faz também fantasiada de Maria Quitéria.

O personagem está sempre presente em eventos públicos da cidade, como a Micareta que acontece este mês.