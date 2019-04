Micareta de Feira: bloco Tracajá escolhe hoje a Rainha em festa no Marujo’s Bar

Nesta quinta-feira (11)no Marujo’s Mar & Malte (antigo Bar Resenharia – Kalilândia) as portas serão abertas para a grande festa do Bloco Tracajá quando será escolhida a rainha e o rei que irá, ou não, desfilar ao lado do eterno e incansável rei Silvério Silva ( que há alguns anos é o rei do bloco).

Além da presença de convidados ilustres, para tornar o evento ainda mais interessante, haverá uma exposição de fotografias dos últimos desfiles.

Também está confirmada a participação de grandes artistas como Cesce Amorim, Bira Brandão, Djalma Ferreira, Dr. Ed do Forró, Dito Leopardo, Carlos Roberto Show, Djalma Ferreira, Zé Trindade, Wiliam Lima, Timbauba, Zé Araujo, Geruza Guedes, Karen Mendes. Karem foi a rainha do ano passado, será candidata a reeleição e deve contar com o apoio do atual rei que também e candidato

A cantora Marizelia, que atualmente esta morando no Rio de Janeiro, já confirmou presença

O evento contará, ainda, com uma explanação jornalista Girlanio Guirra, na divulgação das atrações da Varanda Eletrica e seu camarote Revista Alternativa.

O Bloco Tracajá estreou na Micareta de 2003 com grande sucesso e terá como destaque na camisa . um tema bastante atual das ultimas medidas do governo federal de maneira, bem sutil e engraçada sem agredir ideologicamente nenhum lado politico.