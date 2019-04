Na Câmara, Zé Filé apresenta fotos de obras municipais paradas

Na sessão desta segunda-feira (15), o vereador Zé Filé (PROS) levou fotografias para denunciar obras paradas em Feira de Santana.

“Estão aqui fotos da Escola Senhor do Bonfim, no bairro Conceição. Olhem a situação”, mostrou. Em defesa, o vereador Luiz Augusto de Jesus, Lulinha (DEM) informou que a Prefeitura construiu duas grandes escolas próximas à Senhor do Bonfim e ela foi desativada.

De volta com a palavra, o oposicionista continuou mostrando fotografias e tecendo críticas. “Quero saber qual o motivo do atraso da obra da passarela Conceição Lobo? Isso é um descaso com o dinheiro público. Olhem a situação da obra para a construção do CAPS na Rua Araújo Pinho? Ela foi iniciada dia 27 de abril do ano passado e já vai fazer um ano. É o dinheiro do povo jogado fora. E os carnês do IPTU já chegaram”, relatou.

E continuou. “A reforma da feirinha do Feira X, iniciada pelo governo anterior dia 20/02/18, está abandonada. Cadê o dinheiro da feirinha do Feira X, prefeito? A empresa sumiu e cadê o dinheiro para terminar a obra? Isso não é mentira do vereador Zé Filé. Trouxe fotos porque tudo que falo, dizem que é mentira”, afirmou.

Para finalizar, Zé Filé afirmou que a Escola Municipal Carlos Alberto, bairro Feira X está com vários problemas. “Dois PSFs foram fechados no bairro, então a Prefeitura poderia usar esse dinheiro para construir escolas. Está parada também a construção de uma quadra poliesportiva na Rua Arco Verde, bairro Parque Ipê. Esta foi iniciada em 27/06/18, também já vai fazer um ano e nada. O dinheiro do povo sumiu”, findou.

