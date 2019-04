“Nunca existiu ‘gestão’ no Fluminense de Feira’, diz manifesto da ‘Torcida Flucana’

“Já não é novidade que tememos pelo futuro do Fluminense de Feira, não podemos confiar que daqui 10 anos, quem sabe menos, ainda teremos um clube pra torcer, por que time já faz tempo.

É até curioso usarmos o termo “gestão” pra o Flu de Feira, uma vez que esta nunca existiu de fato no clube. Sofremos com um mesmo grupo a frente do clube por décadas sem sequer elevar este clube a um patamar condizente sua grandeza.

Mudam-se jogadores, técnicos, preparadores físicos, de goleiros, mas os dirigentes continuam os mesmos. Não estudam o negócio futebol, não se importam com o torcedor, porém sempre se vitimizam na primeira crítica. Esses mesmos dirigentes que enxergam o futebol ainda como um feudo, uma espécie de fazenda como coronéis que impõem suas vontades.

E em meio a essa realidade é que nós, torcedores, nos encontramos. Cada vez mais agredidos em nossa paixão, cada vez mais maltratado, motivo de chacota.

Imagens como esta, mostra que o torcedor do Flu de Feira está cansado, muitos já cansaram e desistiram de torcer. Contudo, os dirigentes, estes continuam eternamente em berço esplêndido, acima de qualquer crítica, como se a culpa fosse do torcedor que não vai mais pros jogos, do treinador que arma o time errado, do jogador que perde o gol de cara, enfim, nunca enxergam que eles representam o atraso, o amadorismo.

Para o bem dos torcedores e mais ainda, pra o bem do futuro do Fluminense de Feira, saiam, assumir que não são capazes de gerir o negócio futebol também é um ato digno, reconheçam a incompetência de vocês e saiam do clube de maneira definitiva.

O Fluminense de Feira não é seus dirigentes.

Torcida Flucana