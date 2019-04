‘Prefeiturável’ Carlos Geilson procura um partido entre a esquerda e a direita

“Ainda não estou filiado em nenhum partido, mas avalio um partido de centro que tenha moderação e converse tanto com a esquerda como direita”, escreveu hoje (17) no Twitter, o ex-deputado Carlos Geilson, atual Ouvidor Geral do Estado.

Geilson foi eleito em 2014 pelo PTN e findou o mandato no PSDB de onde saiu para declarar apoio ao governador Rui Costa (PT).

O nome do ex-deputado é frequentemente citado como um ‘prefeiturável’, ou seja, um politico com amplas chances de ser candidato a Prefeito de Feira de Santana no próximo ano.

Geilson é radialista com um programa diário em emissora de Feira.