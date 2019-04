Tem ‘Queima de Judas’ na Lagoa Grande, comunidade quilombola da zona rural de Feira de Santana

O evento acontecerá na Fazenda Lagoa Grande (Campo do MOC), no Distrito de Maria Quitéria, no Sábado de Aleluia, 20, a partir das 14h.

Os festejos fazem parte das atividades da Associação Comunitária de Maria Quitéria (ACOMAQ) na Comunidade Quilombola de Lagoa Grande.

Estão previstos, além da tradicional Queima do Judas, Bumba meu Boi, Quebra Pote, Leilão e muita alegria e acolhimento.

Os recursos arrecadados se destinam a compor o fundo destinado à realização das festividades do Novembro Negro de 2019.

A Comunidade de Lagoa Grande tem diversas parcerias com a Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária e com outros projetos da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), em atividades de pesquisa e extensão em várias áreas.

O grupo de trabalhadoras “Sabores do Quilombo”, que atuam na Cantina do módulo 1 do campus universitário são um exemplo deste trabalho conjunto, marcado pelo fortalecimento da comunidade no sentido da construção de espaços para trabalho e renda.