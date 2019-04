Deputados estaduais da Bahia criam frente contra fusão do Banco do Nordeste com o BNDES

A Assembleia Legislativa da Bahia fez nesta segunda-feira. 29, uma defesa enfática da preservação do Banco do Nordeste, em sessão especial proposta pelo deputado estadual Eduardo Salles (PP).

“Precisamos fazer uma defesa vigorosa do Banco do Nordeste, que é o principal agente financeiro para o desenvolvimento do Nordeste e, especificamente, da Bahia. Em 2018, o BNB injetou R$ 43,3 bilhões no Nordeste e norte dos estados de MG e do ES, enquanto, no mesmo período, o BNDES desembolsou cerca de R$ 70 bilhões para o país inteiro”, explicou o deputado presidente da Assembleia ,Nelson Leal.

Para Nelson Leal, a proposta de fundir o BNB com o BNDES – se realmente efetivada – será desastrosa para a economia da Bahia.

“No ano passado, o Banco do Nordeste aplicou no Estado R$ 8,1 bilhões, o que equivale a 20% de todo o nosso Orçamento anual. São investimentos que representam um aumento de 231% em comparação com 2017, sendo que cerca de R$ 4,3 bilhões foram aplicados em infraestrutura, setor vital para o desenvolvimento baiano na indústria e na agricultura”, continuou o presidente.

O presidente da Federação das Indústrias do estado, Ricardo Alban, presente à sessão, destacou o BNB como operador do FNE – Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que é vital para o desenvolvimento da região.

“O BNB tem um papel muito importante na política de redução da desigualdade do Nordeste em relação às outras regiões.”, disse.

fonte: Ascom/Gabinete da Presidência