Rui Costa teve reunião com ministro alemão e anunciou viagem internacional próxima semana

O governador Rui Costa se reuniu com o ministro das Relações Externas da Alemanha, Heiko Maas, nesta segunda-feira (29), para tratar de potencialidades de negócios e acordos de cooperação entre o país europeu e a Bahia. O encontro foi realizado no Hotel Convento do Carmo, no bairro do Santo Antônio, em Salvador.

“O objetivo [da reunião] foi aumentar a integração da Bahia e do Nordeste com a Alemanha. Queremos aumentar a integração com o mercado internacional, seja do ponto de vista da democracia, das relações humanas, como também de investimentos. Nós temos muitas oportunidades na Bahia e convidamos os alemães para investirem aqui. No mês de setembro, teremos um encontro Brasil-Alemanha, no Rio Grande do Norte, e nós reafirmamos a nossa presença e o nosso apoio”, afirmou Rui.

O governador acrescentou que terá uma agenda extensa, a partir da próxima semana, em busca de investimentos internacionais. “No dia 5, eu embarco para os Estados Unidos. Em seguida, no dia 11, estarei na Alemanha. Depois, vou para a China”.