Beba a Cidade: sete cervejarias artesanais em festival no Hotel Ibis de Feira de Santana

A Cervejaria Sertões, em parceria com o Hotel Ibis – Feira de Santana, realiza sexta e sábado (11), o festival de cervejas artesanais, música e gastronomia: Beba a Cidade.

O Festival Beba a Cidade contará com a presença de sete cervejarias artesanais, a maioria delas de Feira de Santana (Brassaria de Vidro, Zartchmann Bier, Dragórnia, Cervejaria Aguste, Bressy Beer, Cervejaria Sméra e Sertões).

Também será proferida uma palestra sobre o mercado cervejeiro, além de atrações musicais, lançamento de cerveja, cardápio gourmet exclusivo do Hotel Ibis, brassagem coletiva (produção de cerveja) e um #TapWall com oito estilos de cervejas a serem comercializadas no evento.

O Festival Beba a Cidade acontecerá na parte interna do Hotel Ibis e tem entrada gratuita. Na sexta (10), as atividades começam às 16 horas e no sábado (11), a partir das 8 horas. As atrações musicais do festival serão as bandas Casa Pronta, Sofie Jell e Com Gosto de Blues.