Colégio Ferreira Pinto, em Feira, apresenta resultados de projeto sobre literatura brasileira

Alunos do Colégio Estadual José Ferreira Pinto realizam neste sábado (11), a partir das 8h30, na sede da escola no Conjunto Feira VI, em Feira de Santana, a culminância do projeto “Uma viagem pela Arte e Expressão na Literatura Brasileira”, desenvolvido pelos professores de Linguagens e Suas Tecnologia.

O objetivo principal do projeto é incentivar e desenvolver a literatura, a escrita, a oralidade e as expressões artísticas corporais a partir do estudo de obras literárias brasileiras.

Estão previstas diversas atividades artísticas protagonizadas pelos alunos, como recital de poesia, painéis literários e encenações. Ainda haverá momentos com a participação de artistas da cidade convidados a interagir com os estudantes e professores da unidade escolar.

Teremos uma Roda de Conversa sobre Literatura com o escritor e crítico literário Rafael Rodrigues, oficina de Pulverografia com o tatuador e pulverografista Márcio Punk e intervenção de grafitti com o artista visual Julio Firmo.

PROGRAMAÇÃO

8h30 – Sarau Literário: Eurico Boaventura – 3º Ano

9 horas – Atividades Artísticas

Roda de conversa com Rafael Rodrigues – Escritor e Crítico Literário

Oficina de Pulverografia com Márcio Punk – Artista visual e Produtor Cultural

Intervenção artística com Júlio Firmo

Apresentação de Painéis / Banners literários

10 horas – Mostra teatral a partir das crônicas de Eurico Boaventura – 3º ano.