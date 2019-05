Museu Regional de Arte abre exposição coletiva com pintores de Feira de Santana e uma artista do Canadá

A artista canadense radicada nos EUA, Karen Ostrom, apresenta fotografias, instalações ciclorâmicas, vídeos e trilhas sonoras.

A artista cria uma certa atmosfera combinada a um jogo visual complexo, que exige uma apreciação cuidadosa por parte do espectador.

Karen Ostrom, há mais de 20 anos, reencena episódios do cotidiano como recurso para dar prosseguimento a uma vila de pescadores fictícia, inspirada na história da sua família e na migração dos escandinavos para a costa noroeste do Canadá.

Ela e mais quatro artistas de Feira de Santana – Edson Machado, George Lima, Juraci Dórea e Maristela Ribeiro – estão na exposição ‘Prisma’ que será aberta quinta-feira,16, às 19:30h no Museu Regional de Arte, no Centro Universitário de Cultura da UEFS, no centro da cidade de Feira de Santana.