Sucateamento da saúde pública em Feira: panfleto denuncia vereadores que não querem investigação

O sucateamento da Secretaria Municipal de Saúde em Feira de Santana já é do conhecimento público que todos os dias reclama na imprensa, programas de rádio e sites de notícias, sobre as péssimas condições dos postos de saúde, Upas e policlínicas do município.

A mais recente denúncia foi veiculada na Tv Subaé, afiliada da Rede Globo em Feira de Santana, que mostrou as condições precárias de um posto de saúde no bairro do Campo do Gado Novo.

Na periferia e nas feiras-livres de Feira, circulam panfletos produzidos pelo PSOL denunciando vereadores que foram contrários a um pedido de CPI protocolado pelo vereador Roberto Tourinho (PSB) na Câmara Municipal.