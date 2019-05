Forró ‘prata da casa’ no São Pedro de Bonfim de Feira: Bié dos 8 Baixos e Carlos Pitta

O sanfoneiro popular Bié dos Oito Baixos ‘entrega o palco’ para o maestro Carlos Pitta na noite do dia 28 de junho, no primeiro dia do São Pedro de Bonfim de Feira.

Francisco de Sena, o Bié, ganhou notoriedade com seu samba forrozado no Centro de Abastecimento, todas as segundas-feiras.Já participou do Festival de Sanfoneiros da UEFS e é personagem de documentário que recentemente foi exibido também no exterior, Africa do Sul e Moçambique.

Carlos Pitta é músico, maestro graduado pela UFBa, autor e intérprete de consagrados clássicos da MPB, como ‘Cometa Mambembe’, em parceria com o poeta Edmundo Caroso.