Flores de Holambra voltam ao estacionamento da Prefeitura de Feira de quarta-feira até 9 de junho

Beneficente, a VII Feira em Flores de Holambra que acontece de 29 a 9 de junho, no estacionamento da Prefeitura, se destaca pela variedade de espécies e pelos preços competitivos. Serão mais de 200 espécies, cujos estoques serão reforçados a cada três dias, distribuídas em aproximadamente cinco mil vasos. São orquídeas, minirosas, bromélias, bonsais, entre outras espécies.

Tem como objetivo arrecadar fundos para as obras do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Também acontece em Salvador, Vitória da Conquista, Ilhéus, Santo Antônio de Jesus, Campina Grande, Caruaru, entre outras cidades. O evento conta com o apoio do Governo do prefeito Colbert Martins Filho.

O coordenador da Feira, Patrício Nunes, disse que as flores trazidas da cidade paulista de Holambra, referência nesta produção, sempre teve ampla aceitação dos feirenses.

“O nosso objetivo é trazer para Feira de Santana uma grande e bela variedade. Promover um evento de grande porte, além de arrecadar fundos para as ações beneficentes do CEBUDV”, disse o coordenador.

fonte:Secom

foto: Silvio Tito