Grupo Angoleiros do Sertão vai mostrar em Berlim, na Alemanha, a capoeira e o samba rural de Feira de Santana

Não estranhe se no próximo dia 22 de junho,o mestre Claudio não estiver na roda de samba e capoeira que o grupo “Angoleiros do Sertão faz todos os sabados. na praça do MAP em Feira de Santana.

É que o mestre, líder e fundador do grupo “Angoleiros do Sertão”, estará na capital da Alemanha, Berlim, nos dias 21,22 e 23 de junho, onde fará apresentações de capoeira e samba rural, suas especialidades.

Todos os sábados o grupo apresenta-se espontaneamente debaixo dos oitis da praça do Mercado de Arte em Feira de Santana.

Mesmo sem a presença dele e de outros capoeiristas angoleiros, o grupo não falta a um sábado no centro da cidade.

O evento com mestre Claudio na Alemanha já está na quarta edição. O capoeirista feirense também tem conexões com os EUA e outros países europeus.

Boa viagem, mestre.