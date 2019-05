Audiência pública na Câmara de Feira avalia impacto do corte de verbas na UFRB e IFBA

Na sexta-feira da próxima semana, dia 7, às 9 horas, acontece uma audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir o impacto do corte de verbas, anunciado pelo governo federal, nos campi em Feira de Santana da Universidade Federal do Reconcavo e do Instituto Federal da Bahia.

A audiência foi convocada pela Comissão de Educação da Câmara: presidenta, Eremita Mota

Vice-presidente: José Menezes Santa Rosa (Zé Filé)

Membro(a)s: João dos Santos.

A ilustração é a projeção do campus da UFRB na BR 116 Sul em área que foi doada pelo empresário Hildebrando Sidel.