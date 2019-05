Reitor e vice-Reitora da UEFS reafirmam compromisso com o crescimento da instituição

Os professores Evandro do Nascimento e Amali Mussi foram empossados, respectivamente, como reitor e vice-reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), numa cerimônia marcada por afirmações de luta e resistência em defesa de uma universidade pública e inclusiva.

O evento, que ocorreu no Auditório Central da Uefs na noite da terça-feira (28), reuniu membros da comunidade universitária e da sociedade civil.

Em seu pronunciamento, o reitor destacou os avanços da Instituição nos últimos quatro anos, defendeu a autonomia universitária e uma maior aproximação com a sociedade.

“Nesse momento de tantos ataques, de desvalorização do conhecimento, da educação, do professor, de ataques às políticas afirmativas, precisamos manter acesa a centelha de encantamento que sempre esteve em nós. Lutamos para construir a universidade com paixão, com ímpeto, com utopia e essa chama precisa estar acesa. Nós queremos fazer isso nestes próximos quatro anos e, sobretudo, construir o sentido humano desta jornada”, disse.

Num discurso intercalado por relatos afetivos e enumeração de desafios a serem enfrentados, a professora Amali Mussi falou sobre o compromisso de desempenhar de maneira efetiva o papel de vice-reitora.

“Todo discurso de posse, de algum modo, acaba se tornando uma promessa. Assumo aqui o compromisso que me parece ser mais importante já que depende apenas de mim: estar presente, estar inteira, estar completamente presente na função que me foi confiada pela comunidade universitária. Manter ‘a mente aberta, a postura ereta, o coração tranquilo’ mesmo em tempos de tempestade. Valorizar a escuta sensível, o diálogo fraterno, o olhar atento às reais demandas da Instituição”, declarou.

Despedindo-se da vice-reitoria da Uefs, a professora Norma Lúcia Fernandes se emocionou ao falar sobre a experiência dos últimos quatro anos.

“Hoje eu me despeço do cargo que ocupei por quatro anos com muita honra, compromisso, vontade de trabalhar por uma Uefs de qualidade, socialmente referenciada, inclusiva no sentido mais amplo que essa palavra possa ter. Uma experiência rica, às vezes dolorosa, às vezes encantadora, sempre muito educativa e desafiadora”, relatou.

A apresentação cultural da cerimônia de posse ficou por conta do Coral da Uefs que encantou o público com a execução de belíssimas canções. O evento também foi marcado por manifestações de estudantes e professores da Uefs, em defesa da universidade pública.

Evandro do Nascimento Silva possui graduação em Ciências Biológicas e também o mestrado em Ciências Biológicas, pela Universidade Federal da Paraíba, e doutorado pela Universidade de Michigan, EUA. Atualmente é Professor Titular do Departamento de Ciências Biológicas da Uefs e foi reeleito para o cargo de reitor.

Amali de Angelis Mussi possui graduação em Pedagogia pela Universidade de Taubaté, mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É pós-graduada em Psicopedagogia e atua na formação inicial e continuada de professores desde 1991. Nos últimos quatro anos foi pró-reitora de Graduação da Uefs.

