Rainha do São João de São José, em Feira, será escolhida neste sábado

Doze candidatas estão na disputa para majestades do São João de São José, no distrito de Maria Quitéria. Elas já passaram pela pré-seleção e no próximo sábado, 8, serão escolhidas a rainha e as princesas da festa.

O concurso será realizado no Espaço Cultural de Eventos Ray e Lay, a partir das 20h.

O coordenador dá a dica para as candidatas: “tem que ter carisma, postura, desenvoltura e muito forró no pé”. Segundo ele, o jurado será composto por pessoas que entendem o que é um concurso junino. “Não será escolhida só pela beleza, mas, pelos requisitos solicitados”.

Quem vai abrir o desfile será a rainha da Micareta 2019, Laryssa Karolynna Valadão. Haverá apresentação de dança com o grupo Swing Dance. O embalo ficará por conta das bandas Doce Mel e Regisouza.

Renato Silva, lembrou que o tema do concurso deste ano é a lambada, ritmo que ressurgiu com muita força em 2019 e é inspirado na novela global Verão 90. A entrada será gratuita e os organizadores do evento sugerem que as pessoas compareçam com trajes juninos.

O concurso é um esquenta para o Arraiá de Feira, que será realizado no distrito de Maria Quitéria nos dias 22 e 23 de junho. Dentre as atrações estão Luan Estilizado, Seu Maxixe, Genival Lacerda, Beto Pitombo e muitos outros.

Antes do concurso, a imprensa e personalidades da região irão conhecer as candidatas. A promoção do evento preparou um coquetel de apresentação das candidatas nesta quinta-feira, 6. O Coquetel será na casa do coordenador do evento, Renato Silva.