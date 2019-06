Colbert reinaugura escola construída há 36 anos pela SurFeira

Ao custo de R$ 668.537,24, a Escola Municipal Marília Queiroz Silva foi entregue aos moradores do Conjunto Nova Esperança pelo prefeito Colbert Martins Filho, inteiramente nova, após passar por uma ampla reforma e ampliação da sua estrutura física, cujas obras iniciaram-se acerca de um ano.

O educandário, fundado há 36 anos, atendia a uma clientela de setenta alunos nos cursos de Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Com a ampliação, o equipamento ganhou uma creche (atendendo a uma velha reivindicação das famílias locais), passando de três para sete salas de aula, ampliando a oferta de vagas para 300 alunos, em regime de dois turnos.

O projeto, executado pela G.M.C Construtora (vencedora do processo de licitação pública), também contemplou a implantação de uma brinquedoteca, refeitório, banheiros feminino e masculino, sala de informática, construção de um novo parque infantil; centrais telefônica e de informática.

Todo o telhado do educandário foi substituído por telhas metálicas termo acústicas (tipo sanduíche), enquanto modernas plantas dos sistemas elétrico e hidráulico substituíram as que as que já se encontravam obsoletas, pelo tempo de uso. O piso da velha escolha foi inteiramente removido e substituído por um piso de alta resistência.

Também as esquadrias foram trocadas por novas janelas e basculantes de vidro e, por questão de segurança, o muro que circunda a escola teve a sua altura elevada. A nova fachada, assim como todo o prédio, ganhou uma nova pintura, alegre e colorida, e um passeio com piso moderno.

O ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho estava no evento.

Histórico A Escola Marília Queiroz Silva foi inaugurada em janeiro de 1983, tendo como prefeito o professor José Raimundo de Azêvedo, e Erasmo Lima como secretário de Educação.

O responsável pela execução da obra foi o atual prefeito Colbert Martins da Silva Filho, à época superintendente da Surfeira, extinta autarquia com o perfil administrativo da atual Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

fonte e foto:Secom/Feira