Hoje à noite tem forró com sobrenome ‘Nordeste’ no tradicional Arraiá do Comércio, este ano acontecendo na praça Padre Ovídio no centro da cidade de Feira de Santana.

‘Os Bambas do Nordeste’ e ‘Raizes do Nordeste’ são as duas bandas que fazem o forró na ‘Noite dos Namorados’.

O Arraiá é uma promoção do Sesc com apoio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana.