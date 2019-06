Ex-vereador Marialvo Barreto faz cordel destacando a ‘força do ambulante’ na vida de Feira de Santana

Diante do debate político em Feira de Santana sobre a construção do shopping popular e retirada de camelôs, vendedores ambulantes, do centro da cidade, o geógrafo, professor universitário e ex-vereador pelo PT, Marialvo Barreto botou para fora sua ‘veia poética’ e opinou sobre o assunto em versos de cordel que publicou em página no Facebook.

Cordel

A Feira sem camelô!..

Autor: Marialvo Barreto

Quem tem o nome de feira

Não recusa a sua história

Pois perdido fica o povo

Que destrói sua memória

Do barraqueiro vendendo

Mesmo do rapa correndo

Pode se cantar vitória

Assim a Feira se fez

Com o trabalho ambulante

Das feiras livres sortidas

Também com comerciante

Quem tentar isso acabar

Eu juro vai se lascar

Pois é um erro flagrante

Tem a ladeira do centro

Que faz sofrer o peão

Empurrando a galiota

Carregada de feijão.

Verdura, manga e umbu

Tem até mel de uruçu

Das bandas do Riachão

De Noratinho da Pamonha

Nunca vou me esquecer

Fazendo pamonha boa

Para na rua ir vender

E eu comprando contente

Pamoinha ainda quente

Era grande o meu prazer

É o comércio de rua

Quem mais emprega na Feira

Na segunda a feira é gorda

E a venda é bem maneira

Vende a loja e o barraqueiro

E até Mané marreteiro

Recheia sua carteira

Tem loja e shopping bonito

Carrinho de mão e balaio

Tabuleiro na calçada

Eu tropeço mais não caio

Milho assado e fogareiro

Fazendo seu fumaçeiro

Começa no mês de maio

A sulanca melhorou

Agora é jeans e malha

Manequim no meio da rua

Por onde a roupa se espalha

Tem sapato de primeira

Bancada de macacheira

Produto que não encalha

Querer negar tudo isso

É coisa de traidor

De quem tem raiva de pobre

E é metido a doutor

Eu gosto de ver é vida

E minha cidade unida

Com a força do camelô