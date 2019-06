É hoje o ‘Forró do Jegue’ no bairro do Limoeiro em Feira de Santana

Tudo começou com uma brincadeira. Uma carroça equipada com caixas de som, há cinco anos atrás, percorria o bairro Limoeiro pela primeira vez, fazendo a alegria dos moradores por onde passava. Nascia ali o Forró Jegue do Limoeiro. A brincadeira virou festa grande e este ano acontece pela quinta vez.

Um palco já foi montado na praça principal do bairro. O cantor Sinho Rocha animará a festividade nos dois dias de evento: hoje (23) a partir das 16h; e segunda-feira (24) às 19h. O jegue continua como protagonista da festa. Fica próximo ao palco, recebendo agrados dos participantes.

O idealizador do evento, Eustáquio Oliveira Filho, conhecido como Pinto, ressalta que os organizadores tomam todos os cuidados para evitar maus tratos ao animal, símbolo da festa. “Um momento de brincadeira, descontração e diversão para os moradores numa das épocas mais esperadas do ano”, acrescenta.

A festividade conta com o apoio da Prefeitura através das secretarias de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), e Comunicação Social (Secom).